جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ

شاركت جامعة مطروح بفاعلية في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية تحت عنوان "إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية"، والذي تستضيفه جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025.

مثّلت الجامعة وفود علمية وإدارية رفيعة المستوى، ضمت الدكتور أحمد محجوب، عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، والدكتور أحمد المهدي، مدير حاضنة الأعمال التكنولوجية "نماء"، والدكتورة ميسة البياع، مديرة نادي ريادة الأعمال، ورحمه عبد الغني، المنسق الإعلامي لحاضنة "نماء" ونادي ريادة الأعمال.

وجاءت مشاركة جامعة مطروح من خلال جناح متميز لحاضنة "نماء" ونادي ريادة الأعمال، بدعم من برنامج «انطلاق» التابع لأكاديمية البحث العلمي، حيث عرضت ثلاث شركات ناشئة ابتكارات صديقة للبيئة تعتمد على المواد الطبيعية، من بينها مشروع «طوبي موزايك» الذي يقدم حلولاً متطورة في مجال البناء الأخضر باستخدام الطوب البيئي المعاد تدويره، إلى جانب مشروعي «Wedge» و«Nostalgia» اللذين يعتمدان على تطوير منتجات طبيعية للعناية، مصرح بها طبياً ومتوافقة مع معايير السلامة البيئية.

وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من العلماء والخبراء والباحثين، من بينهم رئيس مركز بحوث الصحراء، إضافة إلى مشاركة منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة ICARDA، وعدد من الهيئات العلمية الدولية. وتناولت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بحماية الطبيعة وإدارة الموارد الوراثية والتحديات البيئية العالمية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الاستدامة.

وأكد الدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي تعكس التزامها بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، وتبنّي مشروعات تخدم البيئة والمجتمع، وتعزز حضور الجامعات المصرية في المحافل العلمية العالمية.