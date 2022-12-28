بن فرحان يؤكد مواصلة السعودية بذل الجهود لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مواصلة المملكة بذل الجهود لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف".

وأضافت أن الجانبين السعودي والروسي بحثا "خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

كما بحث الوزيران- وفقا لـ"واس" أحدث "التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا". وأكّد بن فرحان "مواصلة بذل المملكة كل الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا" حسبما ذكرت الوكالة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ذكرت مؤخرا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبدى خلاله استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

وذكر زيلينسكي، أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب، بالإضافة إلى اتفاق بشأن مساعدات مالية لأوكرانيا.

وأكدت كل من الصين والسعودية، في التاسع من الشهر الحالي، على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد.

وأكد الجانبان السعودي والصيني في بيان مشترك في حينه أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار"

وفي هذا السياق، أشار الجانب الصيني إلى مبادرته ذات النقاط الست بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتقديمه لأوكرانيا مساعدات إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وكانت السعودية أعلنت عن تقديمها مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.