مانشستر يونايتد يفوز على نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه نوتينجهام فورست 3 / صفر ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 19، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يختتم فريد أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 87.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نوتينجهام فورست عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، بينما تراجع نوتينجهام لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة السادسة كاد مانشستر يونايتد ان يفتتح التسجيل عندما مرر آرون فان بيساكا كرة عرضية من الجانب الأيمن تسلمها راشفورد على صدره وسدد الكرة لتصطدم بأحد لاعبي نوتينجهام فورست قبل أن تصل إلى ثيريل مالاسيا الذي سدد كرة قوية تصدى لها واين هينيسي قبل أن تصطدم في القائم الأيمن.

بعدها استمرت سيطرة مانشستر يونايتد على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، بينما استمر اعتماد نوتينجهام على شن الهجمات المرتدة ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 19 التي شهدت تسجيل مانشستر يونايتد هدف التقدم عندما مرر كريستيان إريكسن الكرة من ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء نوتينجهام فورست قابلها راشفورد بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 23 سجل مانشستر الهدف الثاني من هجمة مرتدة عندما مرر برونو فيرنانديز كرة طولية إلى راشفورد الذي انطلق بها حتى وصل على حدود منطقة جزاء نوتينجهام ومررها إلى مارسيال الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية لمست يد الحارس هينيسي قبل أن تعانق الشباك.

وشهدت الدقيقة 32 أول فرصة خطرة لفريق نوتينجهام عندما فاجأ ريان ياتيس الجميع وسدد كرة قوية حولها ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 40 سجل نوتينجهام فورست الهدف الأول عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد قابلها يتيس بضربة رأس لتعانق كرته الشباك ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو وألغى الهدف بداعي تسلل ويلي بولي الذي كان مشاركا في اللعبة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق نوتينجهام عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى مانشستر الذي اضطر للتراجع قليلا لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس واعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا المساحات التي ظهرت في دفاع منافسه.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 56 عندما تسلم أنتوني الكرة داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس هينيسي وسدد كرة قوية لكن الحارس تألق وتصدى لها, بعد تلك الهجمة، استعاد مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، بينما تراجع نتوينجهام لوسط ملعبه وحاول شن هجمات على استحياء.

وفي الدقيقة 60 كاد مانشستر يونايتد أن يسجل الهدف الثالث عندما مرر فيرنانديز كرة بينية إلى مارسيال داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة هينيسي حيث سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 67 كاد مانشستر يونايتد أن يسجل الهدف الثالث عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية قابلها راشفورد بتسديدة أرضية قوية حولها هينيسي بصعوبة لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد نوتينجهام فورست بفرصة خطيرة في الدقيقة 70 عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية قابلها بيرنان جونسون بتسديدة بكعب القدم لكن دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، تألق وتصدى لها. وأنقذ هينيسي فريقه من تلقي هدف ثالث في الدقيقة 72 عندما سدد كاسيميرو كرة ساقطة من داخل منطقة جزاء حولها هينيسي بأطراف أصابعه لركلة ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 87 سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث عندما مرر كاسيميرو كرة بينية إلى فريد في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر يونايتد 3 / صفر.