حماس تحذر من سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل ساعات من إعلانها رسميا

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حذر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأربعاء، من مخاطر سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل ساعات من إعلانها رسميا.

وقال هنية، في تصريح صحفي مكتوب وزع على الصحفيين، إن الأولوية للشعب الفلسطيني في مواجهة أولويات الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي المقاومة والوحدة.

وأضاف أن الاستيطان سيواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها، والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين ودولة الكيان المحتل من كل أرض فلسطين.

وتابع: على الجميع أن يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته خاصة الراهنة، تضع الوضع برمته على صفيح ساخن.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني "خاصة في القدس والضفة الغربية ومسنودا من جميع المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات، وسوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا".

ومن المقرر أن يتم غدا التصويت لإعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الكنيست (البرلمان) بزعامة بنيامين نتنياهو، والتي ستضم ائتلاف من أحزاب اليمين المعروفة بمواقفها المناهضة للفلسطينيين والعرب.