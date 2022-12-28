وكيل التعليم بشمال سيناء يشهد احتفال مدرسة الهدلي بمرور 10 سنوات على إنشائها

شارك حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ومدراء 3 إدارات، في احتفال مدرسة الهدلي الابتدائية بمنطقة البرث جنوب رفح، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها بجهود تطوعية.

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء جهود المعلمين وأهالي القرية الحريصين على تأدية دورهم الداعم للعملية التعليمية، ورافقه كل من عواد الخليلي مدير إدارة رفح التعليمية، وسلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد، وأشرف علامة مدير عام إدارة الحسنة التعليمية وحسين سويلم وكيل إدارة رفح التعليمية، وأيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد، وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتضمنت الاحتفالية مسابقة القراءة الحرة، بعض المسابقات الترفيهية، أسئلة في اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية.

وكرم وكيل الوزارة بتكريم الطلاب المتفوقين بتسليمهم شهادات التقدير والقرآن الكريم، تشجيعا لهم وتضم المدرسة 314 طالبا وطالبة منهم 172 بنين و142 بنات، وتضم المدرسة حوالي 30 طالبا، وطالبة من ابناء الشهداء من أهالي المنطقة من قبيلة الترابين الداعمين لجهود الدولة وقواتها المسلحة في مكافحة الإرهاب.