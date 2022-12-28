جامعة الوادي الجديد: مناقشة اللائحة التنفيذية للدورة الكشفية 31 لجوالة الجامعات المصرية

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عقد اللقاء التحضيرى للقاء الجوالة الذى سوف تستضيفه الجامعة فى فبراير عام 2023، بإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة ومشاركة 11 مندوب من الجامعات المصرية ومسئول التعليم العالى.



وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الاجتماع شهد مناقشة اللائحة التنفيذية للدورة الكشفية 31 لجوالة الجامعات المصرية.



وتستضيف جامعة الوادى الجديد، الدورة الكشفية 31 لجوالة الجامعات المصرية، فى فبراير 2023 بدعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.