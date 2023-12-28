حماس و4 فصائل فلسطينية: لا تبادل أسرى قبل وقف الحرب في غزة

أعلنت حركة "حماس" أنها و4 فصائل فلسطينية أخرى، اليوم، أنها اتفقت على رفض السيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب على غزة، داعية إلى "حل وطني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية" فلسطينية.



وأشارت حسبما ورد في بيان، الخميس، إلى أن الفصائل، اتفقت على "تطوير النظام السياسي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة والرئاسية"، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بحسب قناة الشرق السعودية.



وبحسب بيان "حماس"، فإنها اتفقت مع حركة "الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، على أن "وقف إطلاق النار، وكل أعمال العدوان بشكل نهائي، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، شرط، قبل تبادل الأسرى"، وعلى قاعدة "الكل مقابل الكل".