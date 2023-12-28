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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: كاميرون وميقاتي يبحثان وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 8:16 م

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس، من أي تصعيد في الصراع في غزة، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي له في دارته.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن رئيس الوزراء البريطاني السابق أجرى محادثات مع ميقاتي اليوم الخميس، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين في جميع أنحاء غزة.

وفي الوقت الذي تتعهد فيه إسرائيل بمواصلة القتال للقضاء على حماس، شنت الجماعات المدعومة من إيران في اليمن ولبنان وسوريا والعراق هجمات على إسرائيل وحلفائها دعما للحركة الفلسطينية.

واستمرت شدة الاشتباكات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل، مع تبادل يومي للصواريخ والغارات الجوية والقصف عبر الحدود.

وفي البحر الأحمر، أدت الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى إطلاق عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن.

وأثارت هذه التطورات المخاوف من مغبة تسبب الهجوم الإسرائيلي في اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال كاميرون في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي "تصعيد الصراع في غزة ونقله إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة الأوسع سيزيد من مستوى الخطورة المرتفع للغاية وانعدام الأمن في العالم".

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