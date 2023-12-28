مصطفى كامل عن انتقاد زوجة حلمي بكر له: أنا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه يعتبر الموسيقار حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر، مشيرا إلى أنه دائم التواصل معه طول.

وتابع نقيب الموسيقيين: "مفيش بيني وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض، وأتمنى له الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة".

واستطرد: "طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن".

وأكد أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، متابعا: "حاولت أحل الموضوع، وهفضل أدافع عنه طول الوقت".

وعن انتقاد زوجة حلمي بكر له طول الوقت، قال: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".

ويمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقي العلاج.

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