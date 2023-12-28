وزير خارجية إسرائيل: لا مجال لإعادة سفيرنا إلى تركيا طالما بقي أردوغان رئيسا لها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن «بلاده لن تعيد سفيرها إلى تركيا، طالما بقي رجب طيب أردوغان، رئيسًا لها».

ونشر عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «لا مجال لإعادة سفيرنا إلى تركيا طالما بقي أردوغان رئيسا لها».

כל עוד ארדואן נשיא טורקיה. אין מקום להחזרת השגריר הישראלי לשם! pic.twitter.com/UE3rUiO9rV — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 28, 2023

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مجددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حرب غزة، ليرد عليه الأخير سريعا.

وقال أردوغان، الأربعاء: «لا فرق بين ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في قطاع غزة وما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر، إبان الحرب العالمية الثانية».

وخلال خلال مراسم في أنقرة، أضاف أردوغان، موجها كلامه إلى نتنياهو: «كيف تختلف عن هتلر؟»، معقبًا: «هل ما تقوم به أقل مما قام به هتلر؟ لا».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس التركي، قوله إن نتنياهو «أكثر ثراء من هتلر، يتلقى شتى أنواع الدعم من الغرب والولايات المتحدة».

من جانبه، رد نتنياهو في بيان: «أردوغان الذي يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحفيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق».

واتهم الرئيس التركي بإيواء قادة حماس، مدافعا عن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة.