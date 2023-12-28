صحة غزة تناشد المؤسسات الدولية إجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وفي تلك الأثناء، يستهدف بشكل مُركز محيط مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر بخان يونس».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «الاحتلال يبيت النوايا الخبيثة والإجرامية بحق تلك المستشفيات»، معربًا عن خشية الوزارة من تكرار سيناريو مجمع الشفاء بتلك المنشآت.

وطالب كل المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل؛ لحماية مجمع الشفاء ومستشفى الأمل وكل مستشفيات جنوب غزة، وحماية الأطقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين في هذه المنشآت.

وناشد المؤسسات الدولية إجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء وما يمكن تشغيله من مستشفيات الشمال، أمام حاجة 800 ألف مواطن لازالوا في تلك المنطقة.

وأوضح أن «الوزارة استقبلت عددًا من الفرق الطبية المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات دولية، لمساندة الأطقم الطبية في المستشفيات الفلسطينية»، مطالبًا بتوفير المزيد من تلك الأطقم.