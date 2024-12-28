 مستشفى كمال عدوان.. خروج آخر منشأة صحية رئيسية في شمال غزة عن العمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشفى كمال عدوان.. خروج آخر منشأة صحية رئيسية في شمال غزة عن العمل


نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 2:38 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 2:38 ص

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدوان الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، أدى إلى خروج هذه المنشأة الصحية الرئيسية الأخيرة في شمال غزة عن الخدمة.

وأضافت المنظمة في منشور لها عبر منصة «إكس»، أن التفكيك المنهجي للنظام الصحي في غزة يشكل حكماً بالإعدام على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية.

وشددت على أن هذا العدوان على مستشفى كمال عدوان يأتي بعد تصاعد القيود المفروضة على وصول منظمة الصحة العالمية وشركائها، والهجمات المتكررة على المنشأة أو بالقرب منها منذ أكثر من شهرين ونصف.

ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات تقضي على كل جهود المنظمة للحفاظ على الحد الأدنى من تشغيل هذه المنشأة الصحية".

ولفتت إلى أن 60 عاملاً صحياً و25 مريضاً في حالة حرجة، بمن فيهم أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، لا زالوا في المستشفى، بينما اضطر الجرحى والمرضى الذين يعانون من حالة متوسطة إلى خطيرة إلى الإخلاء إلى المستشفى الإندونيسي المدمر وغير العامل.

وقالت إنها تشعر بقلق بالغ على سلامتهم، وإنه يجب أن ينتهي هذا الرعب ويجب حماية الرعاية الصحية، ووقف إطلاق النار.

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