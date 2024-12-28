رئيس بيلاروس يصدر عفوا على 20 سجينا والمنظمات الحقوقية تشير إلى تواصل القمع

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أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عفوا عن 20 سجينا آخر يصفهم النشطاء الحقوقيون بأنهم سجناء سياسيون، حسبما ذكر بيان على موقع الرئيس اليوم السبت.

وجاء الإعلان وسط قمع مستمر قبل الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد الشهر المقبل ومن المحتمل أن تمدد حكم لوكاشينكو المستمر منذ عقود.

ولم يعلن المسئولون البيلاروسيون أسماء من تم الإفراج عنهم، لكن البيان الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للرئيس قال إنهم جميعا أدينوا "بجرائم ذات طبيعة متطرفة".

وأشار البيان إلى أن المجموعة تتضمن 11 امرأة وأن 14 شخصا ممن تم العفو عنهم يعانون من أمراض مزمنة.

وذكرت الإدارة البيلاروسية في بيان: "لقد ندم جميع من تم الإفراج عنهم على أفعالهم وطلبوا العفو من رئيس البلاد".