تقام اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة إنتر ميلان مع كالياري ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباريات كأس الخليج العربي «خليجي 26» المقامة حاليا في الكويت.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولى × جنوى – الرابعة مساء

بارما × مونزا – الرابعة مساء

كالياري × إنتر ميلان – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الخليج (خليجي 26)

البحرين × اليمن – الرابعة والنصف مساء – على قناة Alkass Two HD

السعودية × العراق - الرابعة والنصف مساء – على قناة Alkass One HD