منتخب مصر يبحث أمام أنجولا عن رقم غائب منذ 2019

يستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025، أمام أنجولا.

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في النسخة الحالية بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويسعى حسام حسن لقيادة الفراعنة إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات والتأهل إلى الدور التالي في كأس الأمم الإفريقية بالعلامة الكاملة، وهو ما حدث آخر مرة في نهائيات نسخة 2019.

حيث تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى التي ضمت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية و زيمبابوي، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بعدها تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي لكن ليس بالعلامة الكاملة.

وفي نسخة 2021: احتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي ضمت نيجيريا و السودان و غينيا بيساو برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة أمام نيجيريا.

بينما في نسخة 2023 احتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية التي ضمت كاب فيردي وغانا و موزمبيق، برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.