انتظام فتح اللجان ثاني أيام التصويت بإعادة انتخابات النواب في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، انتظامًا في عمل اللجان الانتخابية مع انطلاق ثاني أيام التصويت، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد دون تسجيل أي تأخير، في إطار متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منتظمة وآمنة.

وسادت أجواء من الهدوء والانضباط داخل وخارج اللجان الانتخابية بمختلف دوائر المحافظة، مع انتشار أمني مكثف لتأمين المقار وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سلامة الناخبين وتيسير مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري

وتضم المحافظة 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية موزعة على 7 دوائر انتخابية، يتنافس داخلها 24 مرشحًا لحسم 12 مقعدًا بالبرلمان.

وتجرى جولة الإعادة بالدائرة الأولى بسوهاج بين علاء قدري، حازم حمادي، ودياب محجوب، وعلى عناني، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، فيما تشهد الدائرة الثانية بأخميم منافسة بين شعبان لطفي مرشح حزب الجبهة الوطنية، وزكريا حسان، وعصام الشريف، وعفيفي الشريف كمستقلين، وفي الدائرة الثالثة بالمراغة يتنافس مصطفى مزيرق وحجاج اللبني عتمان على المقاعد المقررة.

وفي الدائرة الرابعة التي تضم مراكز طهطا وجهينة وطما تشتد المنافسة بين ستة مرشحين هم إبراهيم خليفة أبو دوح، والعمدة نشأت فؤاد، ومصطفى أبو دومة عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب عمرو عويضة عن حزب الشعب الجمهوري، وعلاء الحديوي عن حزب حماة الوطن، وعماد الجيلاني لحسم 3 مقاعد.

بينما تشهد الدائرة الخامسة بجرجا والعسيرات إعادة بين ياسر الهواري مرشح حزب الشعب الجمهوري، وكل من مصطفى خليفة، ورضوان عبد الحكيم العش، ومحمود أبو خروف كمستقلين، وفي الدائرة السادسة بالمنشاة يخوض الإعادة فيصل الشيباني وإسماعيل أبو كريشة، فيما تنحصر المنافسة بالدائرة الثامنة بدار السلام بين محمد خلف الله وعبد اللطيف أبو الشيخ، مستقلين.