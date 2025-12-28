 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 9:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 9:16 ص | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 9:16 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير "12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة سامارا، و3 فوق مقاطعة بيلجورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة ساراتوف، و2 فوق مقاطعة فولجوجراد، و2 فوق مقاطعة روستوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك