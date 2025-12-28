محافظ الإسكندرية: الأمطار لم تؤثر على إقبال المواطنين بانتخابات مجلس النواب

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب تسير بشكل طبيعي ومطمئن، مشيرًا إلى حضور أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات للإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة.

وأضاف خلال لقاء مع أسماء خليفة، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تعمل على متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة سواء من خلال غرف العمليات أو المتابعة الميدانية، مؤكدا أن 744 ألف ناخب في الدائرة يشاركون في التصويت، وأن الأوضاع مطمئنة حتى الآن.

وعن تأثير الطقس على الانتخابات، أشار الفريق أحمد خالد إلى أن الأمطار الموسمية المعتادة في الإسكندرية لم تؤثر على إقبال الناخبين.

وأكد جاهزية حي شرق وباقي المناطق لمواجهة أي ظروف مناخية، مع توافر كافة المعدات والتدريبات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية، الإسعاف، المرافق العامة، ونجدة الطرق.