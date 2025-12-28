اجتماع ثلاثي حول الوضع الراهن بين كمبوديا وتايلاند في الصين

من المقرر أن يحضر براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا الاجتماع الثلاثي بين كمبوديا وتايلاند والصين؛ لبحث أحدث التطورات في الوضع بين كمبوديا وتايلاند، اليوم الأحد وغدا الاثنين، في إقليم يونان بجمهورية الصين الشعبية، بناء على دعوة من وانج يي، وزير الشئون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية.

وطبقا لبيان صحفي من وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف الاجتماع إلى تسهيل تبادل الآراء البناء والصادق حول الوضع الراهن بين كمبوديا وتايلاند لتعزيز الثقة المشتركة وتعزيز تقليص التوتر بالإضافة إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

وأضاف المصدر نفسه أن كمبوديا تقدر بشدة دور الصين كمضيفة، حيث توفر منصة للحوار وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والسلام والاستقرار الإقليميين.

وطبقا للبيان الصحفي نفسه، تواصل كمبوديا تأكيد موقفها الثابت في حل جميع النزاعات والصراعات من خلال جميع الوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".