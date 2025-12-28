رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء السبت، أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء قوات أجنبية في العراق والدستور ينص على عدم وجود سلاح خارج القوات الأمنية.



وأضاف السوداني خلال مقابلة تلفزيونية: "عدم وجود سلاح خارج القوات الأمنية هو واحد من أبرز القرارات المدرجة في البرنامج الحكومي"، موضحا أن اتفاق حصر السلاح بيد الدولة ليس نتيجة تصريح عن دولة أو مبعوث أو طلب، إنما هو ضمن برنامجنا الحكومي.

وأكد في تصريحاته أن هذا الملف من الاستحقاقات القادمة وكل الأطراف الوطنية متفقة على معالجته.

وتابع السوداني قائلا: "خلال أيام ستستلم قواتنا المسلحة قاعدة عين الأسد (من القوات الأمريكية) بالكامل، والمرحلة الثانية تتعلق بقاعدة حرير".

وشدد رئيس الحكومة على أن بغداد لا تخضع لأي آراء أو رغبات أو أمزجة الآخرين، موضحا أن مشاكل العراق تحل بالقرار العراقي فقط، وهو الأسلوب الأمثل.



ولفت في السياق إلى أن الجانب الأمريكي يتفهم هذا الأمر وهو حريص على استقرار العراق.