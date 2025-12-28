الجيش اللبناني ينفي الأخبار حول إجبار سوريين على عبور الحدود الشمالية بطريقة غير شرعية

نفى الجيش اللبناني ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر، أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية السورية الشمالية بطريقة غير شرعية.

وأكد في بيان، اليوم الأحد، أن «الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة المذكورة كونه لم ترد أي معلومات حول محاولة عبور غير شرعية فيها، ولم تجبر هذه الوحدات أي شخص على العودة عبر مجرى النهر»، موضحًا أنها تجري حاليًّا عمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق، بالتنسيق مع السلطات السورية.

وأشار الجيش إلى أنه «يسهّل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عن طريق المعابر الحدودية الشرعية، بما يراعي سلامتهم، كما يتم التأكد من وصولهم إلى الجانب السوري بأمان، بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة».

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» اليوم الأحد، بإنقاذ عدد من السوريين من الغرق في نهر أثناء محاولتهم عبور الحدود الشمالية للبنان باتجاه الأراضي السورية، في حين ما زالت عمليات البحث مستمرة عن مفقودين جراء الحادثة.

وقال مراسل قناة الإخبارية السورية، إن 11 سوريا غرقوا بعد إجبارهم على التوجه نحو مجرى نهر حدودي خلال فيضانات عارمة في تلكلخ قرب الحدود الشمالية للبنان مع سوريا.

وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ رجل وامرأتين، في حين لا تزال عمليات البحث مستمرة بالتنسيق مع الجيش السوري بهدف العثور على المفقودين وهم رجل مسن وامرأتان و5 أطفال.