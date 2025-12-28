دمياط تستعد لإطلاق أسبوع التحول والاستدامة لمدينة خضراء

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، عددًا من مبادرات التشجير والتطوير بمدينة رأس البر، تزامنًا مع انطلاق أسبوع الاستدامة، المقرر عقده غدٍ الاثنين وحتى الخميس الموافق الأول من يناير 2026.



وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، أن هذه الجهود تأتي ضمن برنامج «دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة»، وبالتوازي مع الإعلان عن رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون في دلتا مصر، دعمًا لرؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتحول البيئي.



وتابع محافظ دمياط أعمال التشجير بشارع النخيل بمدخل المدينة باستخدام زراعات متنوعة، كما تفقد «البنك الأخضر» بمشتل الوحدة المحلية بشارع 51، والذي يضم مجموعات كبيرة من الأشجار والنباتات، واطّلع على آلية العمل به، موجّهًا بالاستغلال الأمثل لجميع الأحواض لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء.

كما تفقد المحافظ ونائبته، ممشى النيل السياحي وممشى اللسان، حيث استقلا سيارات الجولف، وتابعا تزويد الممشى بصناديق قمامة مطابقة لمعايير فصل النفايات من المصدر، بما يعكس توجه المحافظة لتطبيق الحلول البيئية المستدامة.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابي أعمال التطوير بميدان شارع 109، والتي تتم بالمشاركة المجتمعية، وتشمل تنفيذ ميدان ذي طابع جمالي بمدخل الشارع، إلى جانب إنشاء مساحة خضراء بمحيطه، وذلك بحضور اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.