اعتصام أمام سفارة أمريكا بالأردن رافضة خطة ترامب لتسوية القضية الفلسطينية

نُظمت فعاليات شعبية وحزبية اعتصاما أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان مساء أمس الثلاثاء، رفضا للخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية.

وعبر المشاركون عن رفض الشعبين الأردني والفلسطيني لخطة ترامب لتسوية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الأمة لا يمكن أن تتنازل عن فلسطين وعن القدس ومقدساتها، وأن هذه الصفقة ستسقط مهما بلغت قوة الدولة التي تقف خلفها،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ودعا المعتصمون الدول العربية إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة لأنها ستكون بمثابة هلاك ودمار للأمة إذا ما تم الموافقة عليها، وستسهم في المزيد من التوتر بالمنطقة.

كما دعا المشاركون إلى توحيد الشعب الفلسطيني، وتجاوز الخلافات بينهم، وتغليب مصلحة القضية الفلسطينية على أي خلافات أخرى، وعدم الاستمرار في الصراع القائم بين الحركات الفلسطينية السياسية والذهاب إلى المصالحة في ظل هذه الظروف العصبية التي تمر بها القضية.