 إيطاليا ترسل طائرة عسكرية غدا لإجلاء رعاياها من ووهان بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2020 4:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

إيطاليا ترسل طائرة عسكرية غدا لإجلاء رعاياها من ووهان بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 4:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 4:05 م

أعلنت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال طائرة عسكرية غدا لإعادة المواطنين الإيطاليين من مدينة ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أنه سيتم تنظيم رحلة لإعادة المواطنين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والمعهد الوطني للأمراض المعدية "لازارو سبالانزاني".

ومن المقرر أن تغادر الطائرة العسكرية إيطاليا غدا، بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الصينية لتصل مباشرة إلى مطار "ووهان" مع طاقم طبي متخصص وممرضات ومعدات طبية كافية لضمان النقل الآمن، وعند الوصول إلى إيطاليا، سوف يتبع المواطنون إجراءات تحددها وزارة الصحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك