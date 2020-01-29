 رئيس النواب الأردني: أي حل يهضم حق الشعب الفلسطيني لن يكون قابلا للحياة - بوابة الشروق
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رئيس النواب الأردني: أي حل يهضم حق الشعب الفلسطيني لن يكون قابلا للحياة

رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة
رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة
عمان - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 7:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 7:36 م
قال رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة" إن أي حل يهضم حقوق الشعب الفلسطيني لن يكون قابلاً للحياة، ولن يسهم إلا في إدامة الاضطراب والتوتر في المنطقة..مشددا على ثوابت بلاده بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن سيبقى داعماً ومسانداً للأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام دولتهم المستقلة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن تأكيد الطراونة جاء خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي..مشيرة إلى أن الجانبين بحثا عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين.

من جهته، ثمن السفير التونسي، الموقف الأردني الصلب بقيادة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً ثبات الموقف التونسي في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

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