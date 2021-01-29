ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من اللقاءات الأدبية بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعى لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر احمد نادي بهلول وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية.



وشارك في اللقاء الشعراء علي صديق، ناجح جاد، جوده فتحى، خليفه البنا، واختتم بسماع المواهب الأدبية الشابة، كما عقد اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى القصة بأسيوط برئاسة الأديب أشرف عكاشة وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وعلى رأسهم الأديب أيمن رجب طاهر والقاص عاطف العزازى، حيث قدم الأديب رأفت عزمي ورشة قصصية لفن كتابة القصة وناقش أعمال الأعضاء القصصية الجديدة وإلقاء الضوء على بعض النماذج المقدمة من الأعضاء.



وعقد قصر ثقافة ساحل سليم عدد من الأمسيات الشعرية احتفالا بعيد الشرطة وثورة يناير المجيدة، حيث أقيمت أمسية شعرية بعنوان "بعشق"، بحضور مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وبمشاركة نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشعراء الدكتور أبو زيد بيومي، محمد أبو شناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط، بهاء توفيق، ومجموعة من كبار الشعراء، وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة المشاركة في الأمسية، بجانب أمسية شعرية بعنوان "في حب الزهيري" شارك فيها الشعراء أحمد الشافعى، شرقاوي عبد العليم، محمد، ونخبة كبيرة من الشعراء.



واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة المشاركة في الأمسية وهم الشاعر زياد أحمد حمودة، محمود عباس، آلاء عصام، ندى سيد، منار إسماعيل.