الأهلي يبدأ رحلة مونديال الأندية بدخول «الفقاعة الطبية» في الدوحة

تحظى بعثة الأهلي بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، فور وصولها إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.
وأجرت بعثة الأهلي بالكامل مسحة طبية فور وصولها إلى المطار، وذلك قبل خروجها وعقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمغادرة.
سيبقى أفراد البعثة في غرفهم بشكل منفرد «عزل صحي»، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع في المطار.
كما دخل أفراد البعثة، الفقاعة الطبية المخصصة لها فى فندق الإقامة، حيث حصلت البعثة على تعليمات طبية مشددة بعدم مغادرة الغرف لحين الحصول على نتائج المسحة الطبية التى خضع لها الجميع فى المطار.
يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي.