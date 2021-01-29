الأهلي يبدأ رحلة مونديال الأندية بدخول «الفقاعة الطبية» في الدوحة

تحظى بعثة الأهلي بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، فور وصولها إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأجرت بعثة الأهلي بالكامل مسحة طبية فور وصولها إلى المطار، وذلك قبل خروجها وعقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمغادرة.

سيبقى أفراد البعثة في غرفهم بشكل منفرد «عزل صحي»، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع في المطار.

كما دخل أفراد البعثة، الفقاعة الطبية المخصصة لها فى فندق الإقامة، حيث حصلت البعثة على تعليمات طبية مشددة بعدم مغادرة الغرف لحين الحصول على نتائج المسحة الطبية التى خضع لها الجميع فى المطار.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي.