ملياردير ألماني يريد بيع جزء من حصته بهامبورج

يرغب كلاوس مايكل كون، وهو من أشهر المليارديرات بألمانيا، في بيع 7.5% من حصته في نادي هامبورج، وذلك بعد عودة الفريق للدوري الألماني.

وقال رجل الأعمال، البالغ من العمر 88 عامًا، في تصريحات لموقعي تي أونلاين وهامبورجر أبندبلات "المحادثات تدور حول بيع حصة وإعادة استثمار، لكن لم يحسم أي شيء بعد".

ولم يكشف مايكل كون، عن هوية المشتري المحتمل للأسهم، ويملك كون 21% من النادي مقابل 70% في يد أعضاء هامبورج.

وقال إيرك هوير، المدير المالي لهامبورج، هذا الأسبوع، أن النادي الألماني بات بلا ديون في الوقت الحالي.

وتوقعت وسائل إعلام ألمانية، أن كون يرغب في تقليل حصته بالنادي الآن، لأنه سيحصل على سعر أفضل.

وكان هامبورج، بطل أوروبا 1983، قد عاد إلى الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2018.