آثار الإسكندرية: كشف معبد «تابوزيريس ماجنا» يؤكد احتمالية العثور على مقبرة كليوباترا

أكد مدير عام آثار الإسكندرية، الدكتور خالد أبو الحمد، أهمية كشف البعثة المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سانتو دومنيجو بمعبد "تابوزيريس ماجنا" بغرب الإسكندرية، موضحا أنه يؤكد بشكل كبير احتمالية العثور على مقبرة كليوباترا في غرب المدينة.



وثمن أبوالحمد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، من قيمة الكشف، والذي يعد من أهم الاكتشافات التي ترجع إلى العصر البطلمي، مشيرا إلى أن الكشف يمثل إضافة، ويضيف الكثير من أسرار العصر البطلمي.



وأوضح أن معبد "تابوزيريس ماجنا" بغرب الإسكندرية تم بناؤه على يد الملك بطلمييوس الرابع، كما عثر به على عملات برونزية ترتبط بكليوباترا السابعة.



وحول إمكانية العثور على قبر الإسكندر الأكبر بالإسكندرية وارتباطه بكشف "تابوزيريس ماجنا"، أكد أبوالحمد أن الدلائل تشير إلى وجود قبر الإسكندر الأكبر بالإسكندرية، قائلا: "نبذل جهودا كبرى للوصول إلى هذا الكشف العالمي، الذي سيكون له صدى وأهمية دولية".



يذكر أن البعثة المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سانتو دومنيجو برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، والعاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية نجحت في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة في الصخر من طراز لوكلي (فتحات الدفن الحائطية) والتي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني.