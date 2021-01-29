نقابة صناعات التعدين تتوقع رفع فولكسفاجن لأجور العمال

طالبت نقابة صناعات التعدين في ألمانيا شركة فولكسفاجن العملاقة لإنتاج السيارات خلال الجولة الثانية من المباحثات بينهما بتقديم عرض ملموس لاتفاقية جديدة حول الأجور في موعد أقصاه الاجتماع الذي سيعقد نهاية فبراير المقبل.



وقال تورستن جروجر المدير الإقليمي لنقابة عمال سكسونيا السفلى وسكسونيا أنهالت في ألمانيا اليوم الجمعة: "نتوقع الآن عرضا في الوقت المناسب، يمكننا التفاوض بشأنه".



وأضاف جروجر إنه لا يكفي التعلل بالمخاطر الاقتصادية في أن الشركة لم تقدم اقتراحا يتعلق بمطالب الموظفين مبينا أن هذا استقبل بخيبة أمل من جانب لجنة التفاوض النقابية.



كانت فولكسفاجن والنقابة أجلا مفاوضاتهما من قبل إلى موعد ثالث تحدد بالثالث والعشرين من فبراير المقبل.



وتدور المفاوضات حول التوصل لاتفاقية جديدة حول أجور 120 ألف عامل في ست مصانع تقع في غربي جمهورية ألمانيا الاتحادية بمدن فولفسبورج وبراونشفايج وزالتسجيتر وهانوفر وإمدن وكاسل.



وتطالب النقابة برفع إضافي للأجور قدره 4% والمزيد من أيام العطلات وضمانات التدريب المهني.