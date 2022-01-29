لوكاس ألاريو يستقر على البقاء في ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن المهاجم لوكاس الاريو لن يرحل عن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت أن اللاعب الأرجنتيني اتفق على هذا مع النادي.

كانت تكهنات ثارت في الفترة الأخيرة أفادت بأن اللاعب غير الراضي عن دوره كجوكر يمكن أن يعار إلى هيرتا برلين أو اينتراخت فرانكفورت بحلول الصيف المقبل.

كان مدير أعمال الاريو صرح قبل أيام قليلة بأن اللاعب/29 عاما/ الذي يلعب في صفوف ليفركوزن منذ، 2017 يرغب في الرحيل عن النادي في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وينتهي عقد الاريو مع باير ليفركوزن في نهاية يونيو 2024.