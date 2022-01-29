 وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يبحثان استمرار الحاجة إلى تعزيز الناتو وسط أزمة أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 29 يناير 2022 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يبحثان استمرار الحاجة إلى تعزيز الناتو وسط أزمة أوكرانيا

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 10:12 ص

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، خلال اتصال هاتفي استمرار الحاجة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسط أزمة أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي - في بيان اليوم السبت - إن الجانبين "تشاركا المخاوف بشأن التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا، وأعربا عن دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما ناقشا استمرار حاجة حلفاء الناتو لإظهار الوحدة وتعزيز الحلف في مواجهة العدوان الروسي المحتمل".

وأضاف المتحدث أن أوستن شكر بارلي على الدور القيادي لفرنسا فيما يتعلق بالردع في الجناح الشرقي للناتو وفي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، كما أعرب عن تعازيه لمقتل العسكري الفرنسي، ألكسندر مارتن، في مالي الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء في البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنتاجون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك