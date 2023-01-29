التنسيقية: نعمل على تعزيز فرص المشاركة السياسية للشباب

قال مصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الأمناء هو واحد من الهيئات التنظيمية داخل التنسيقية، ويتكون من نواب المحافظين، مشيرا إلى أن التنسيقية تعمل على تعزيز فرص المشاركة السياسية للشباب.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضاف: نسعى - من خلال مجلس الأمناء - لتعزيز فرص المشاركة لكل الأحزاب السياسية داخل التنسيقية، مشيرا إلى أن التنسيقية أهم ما قامت به خلال الخمس سنوات الماضية إتاحة الفرصة للشباب السياسي سواء المنتمين لأحزاب سياسية أو عامة الشباب؛ وهو ما يمكن أن نسميه "فرصة الممارسة السياسية"، وهذا كان حلقة مفقودة لسنوات عديدة جدا أمام الشباب المهتم بالعمل السياسي.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب أوجدت بيئة سياسية متكاملة - من خلال عملها - على تقليل الفجوة ما بين الممارسة السياسية الحزبية فقط أو الخلفية الأكاديمية والبحثية وما بين فن إدارة الدول أو صناعة السياسات.

وأوضح أن التنسيقية تمثل قناة اتصال ما بين الشباب والأحزاب من جانب، وبين الدولة ومؤسساتها من جانب آخر؛ وهو يعزز إيجاد أفكار لمواجهة تحديات الدولة بشكل سريع، مؤكدا أن التنسيقية تستهدف فتح مزيد من الفرص أمام الشباب والأحزاب السياسية بجميع الأيدولوجيات.

وأكد أن أهم ما يميز استراتيجية التنسيقية 2023 التنوع الفكري، وقال: "آليات العمل التي اتخذتها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفاتها، منها على المستوي التنظيمي، مجموعات العمل والمنتديات وصالونات وحلقات نقاشية وغيرها"، مضيفا: "التنسيقية تبحث الاستثمار بين أعضائها في المساحات المشتركة من أجل استفادة الوطن".