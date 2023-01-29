وزارة الرياضة: طالبنا من اتحاد الكره تأسيس لجنة قيم وأخلاق وانضباط

قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الفترة القادمة ستشهد انشاء لجنة القيم والاخلاق ولجنة الانضباط، خاصة وإننا استندنا للائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة، ولا يوجد فيها ما يمنع انشاء لجنة القيم والاخلاقيات، وفقاً للمواثيق الدولية والقوانين، وستكون لجنة معينة وليست منتخبة.

وأضاف الشاذلي في تصريحات تليفزيونية:" ليس من الضروري أن تكون اللجنة مكونة من قضاة، وغدا سيتم الإعلان عن التشكيلات النهائية في الواحدة ظهراً ".

وأتم: "طالبنا من اتحاد الكرة بعمل اجتماع طارق غداً وتأسيس لجنة، وسيتم النظر في في استكمال ملفات لجنة الانضباط في اللي فاتت".