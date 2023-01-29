الأهلي يعلن بقاء قندوسي مع المنتخب الجزائري في أمم إفريقيا للمحليين

أعلن النادي الاهلي، اليوم الأحد، بقاء لاعبه الجديد أحمد قندوسي مع المنتخب الجزائري للمحليين، حتى نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الجزائري قد بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، والمقامة في مدينة وهران حتى الرابع من شهر فبراير القادم.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «تقديرًا لنادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية الشقيقة، انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين».

وأضاف البيان: «وسوف يترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة».