جماهير الزمالك تهتم لفيريرا قبل مباراة الفريق ضد فيوتشر

حرصت جماهير نادي الزمالك، الحاضرة في استاد القاهرة، خلال مباراة الفريق ضد فيوتشر بالدوري الممتاز، على توجيه هتافات خاصة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.

فيريرا كان قدر رحل عن تدريب الزمالك، بقرار من إدارة النادي، بعد النتائج الأخيرة والتعثرات مع بداية العام، والتي بدأت بالخسارة من أسوان 2-1 ثم التعادل مع الداخلية 1-1، ومع الاتحاد سلبيا، ثم الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح في كأس مصر، والهزيمة من الأهلي بثلاثية دون رد، وأخيرا من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

ورددت الجماهير الهتاف المعتاد لفيريرا: "وان تو فيريرا ثانك يو"، لشكر المدرب البرتغالي على ما قدمه.

كما وجهت الجماهير رسالة للاعبين والإدارة بهتاف: "الزمالك اسم كبير.. عايزين لعيبة تلعب بضمير".