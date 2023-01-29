انطلاق دورة TOT لإعداد المدربين بجامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق برنامج إعداد المدربين "TOT" بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

ورحب القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالمدربين؛ لتأهيلهم المتدربين، وتنمية قدراتهم وإعداد كوادر بشرية مؤهلة داخل الجامعة، مشيدًا بجهود القائمين على المركز في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، أن تنظيم دورة TOT لتأهيل المدربين بجامعة الأقصر الهدف منها إعداد كوادر بشرية قادرة على فهم أهم المعارف، والمهارات التي يجب أن يمتلكها المدرب المحترف، وكيفية التمييز بين أنماط التعلم الأساسية للمتدربين.

وأشار مدير المركز إلى أن البرنامج يتضمن إعداد أفراد لديهم الخلفية، والخبرات العلمية الكافية للعمل كمدرب، ولإظهار الاتجاه الإيجابي نحو أهمية تقديم تدريب تفاعلي، وتعلم كيفية توظيفها؛ لتقديم تدريب ناجح، مضيفًا أن البرنامج مدته 25 ساعة تدريبية مكثفة، بواقع 5 ساعات تدريبية في اليوم الواحد، ولمدة 5 أيام.