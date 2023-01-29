قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، إنها أطلقت مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي؛ بسبب عدم إلمام الأسر كثيرًا بالمرض النفسي، وإحراجها من الحديث عنه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنها في إحدى المرات تحدثت مع ابنها هاتفيًا، وسألته عن الوقت الذي شعر في بأنه مريض نفسي، موضحة أنه أجابها أنه شعر بالأمر عندما بلغ من العمر 10 سنوات.

وأوضحت أنها سألت نجلها عن سبب عدم إخباره لها بالأمر، معقبة: «رده خلاني أفوق، قال لي: (مكنتيش هتفهمي، كنتي هتقولي بتهرب من المدرسة ومش عاوز أقعد مع العيلة، عشان كده قررت أقفل على المرض جوايا)».

وأشارت إلى أن ابنها كان طفلًا مجتهدًا وهادئًا ظاهريًا، لكنه كان يعاني بدون علمها، قائلة إنها اكتشفت بعد ذلك أن مرض الشيزوفرنيا يكمن داخل المصابين به، ولا تظهر سوى العبقرية والبراعة عليهم.

وذكرت أنه لامت نفسها كأم؛ لأنها لم تتمكن من معرفة ما يمر به ابنها، موضحة أن السبب الثاني لإطلاق مؤسسة «فاهم»، متعلق بتلقيها إحدى الجوابات التشجيعية من أجل إرسالها لابنها في عيد مولده.

وأوضحت أنها قبل إنهاء عملها كوزيرة هجرة، أطلقت مبادرة «أتكلم متخافش مصر معاك»، لمساعدة الطلبة الدارسين في الخارج، ممن يمرون بأزمة نفسية، وإتاحة أطباء يتحدثون معهم عبر المنصة الإلكترونية.

واستطردت: «شاب من دولة أوروبية أرسل لي جوابًا موجه لرامي مكتوب فيه: (أنا مدين لك بحياتي، لأني كنت بمر بأزمة نفسية في البلد دي ومكنتش قادر أكلم حد أو أقول لأسرتي وأقدمت على الانتحار، مامتك بسببك عملت مبادرة أتكلم متخافش، وقلت أجرب ودخلت لاقيت الطبيب اللي ريحني».