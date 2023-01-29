 مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا في حادث سير في جنوب غرب باكستان - بوابة الشروق
الأحد 29 يناير 2023 1:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا في حادث سير في جنوب غرب باكستان

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 1:42 م
قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا حتفهم؛ إثر سقوط حافلة كان تسير بسرعة من فوق جسر  بجنوب غرب باكستان اليوم الأحد.

ووقع الحادث في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان عندما فقد سائق الحافلة، التي كانت تقل 48 راكبا، السيطرة عليها.

وقال حمزة انجوم، وهو أحد كبارمسؤولي المنطقة إن الحافلة كانت تسير بسرعة عندما اصطدمت بعمود وسقطت في مجرى مائي. وأضاف أن النيران اندلعت بالحافلة.

وجرى إنقاذ عدة أشخاص ونقلهم لمستشفى قريب.

ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك