مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا في حادث سير في جنوب غرب باكستان

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا حتفهم؛ إثر سقوط حافلة كان تسير بسرعة من فوق جسر بجنوب غرب باكستان اليوم الأحد.



ووقع الحادث في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان عندما فقد سائق الحافلة، التي كانت تقل 48 راكبا، السيطرة عليها.



وقال حمزة انجوم، وهو أحد كبارمسؤولي المنطقة إن الحافلة كانت تسير بسرعة عندما اصطدمت بعمود وسقطت في مجرى مائي. وأضاف أن النيران اندلعت بالحافلة.



وجرى إنقاذ عدة أشخاص ونقلهم لمستشفى قريب.



ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.