تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار جابر صالح المري أعمال دورتها الحادية والعشرين المخصصة لمناقشة التقرير المجمع الثاني والثالث المقدم من الأردن، غدا الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



كما تشهد أعمال اللجنة التى تستمر على مدار اليومين، جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها، حسب الإجراءات المعمول بها في اللجنة في هذا الخصوص.



ومن المقرر أن يقدم الأردن تقريره الدوري المجمع الثاني والثالث إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.



كما ستعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وتشهد الجلسات حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى الجامعة العربية بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.