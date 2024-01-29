خبير يوضح كيف تؤثر أحداث ولاية تكساس على انفصالها عن أمريكا

قال الدكتور ناصر فياض، أستاذ القانون الدولي والخبير في الشؤون الأمريكية، إن ما يحدث في ولاية تكساس تطورا خطيرا في مسألة الانقسام في الداخل الأمريكي، وأن الحديث عن انفصال الولايات في أمريكا، أمرا شائعا ومتكررا.

وأضاف فياض أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي المسؤولة عن الحدود، ولا يحق لأي ولاية أن تمنع الوصول إلى اللاجئين.

وأكد ناصر فياض أن حل مشكلة اللاجئين لا تكون بالعنصرية، وإنما بدراسة الحدود وتأمينها بالشكل الأمثل، خاصة وأن المشكلة الحقيقة في الحدود الأمريكية هي مشكلة أمنية في المقام الأول قبل أن يتم مناقشتها وحصرها في أزمة اللاجئين.