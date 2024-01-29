شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 يناير 2024، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 10 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقر أسعار الجزر لتتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.

استقر أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقر سعر الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 8 إلى 12 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

استقر سعر اليوسفي لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

استقر سعر الرمان ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 15 إلى 20 جنيها.

استقر سعار الكانتالوب لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس الشعبة.