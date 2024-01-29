الزنفلي يعلن عودته للداخلية بعد فشل صفقة أبو جبل للأهلي

كشف محمود الزنفلي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، فشل انتقاله إلى صفوف نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الزنفلي في تصريحات صحفية: "الداخلية أرسل أمس الاستغناء الخاص بي إلى البنك الأهلي ولكن الصفقة فشلت اليوم بعد توقف صفقة انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "البنك الأهلي لم يكن أرسل أموال صفقة انتقالي من الداخلية وتحدثوا مع المسؤولين على عودتي مرة أخرى بسبب استمرار أبو جبل وعدم انتقاله للأهلي".

يذكر أن البنك الأهلي كان قد تعاقد أمس مع محمود الزنفلي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم بعد انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي، ولكن الصفقة قد فشلت اليوم بعد توقف المفاوضات بين "جابسكي" والقلعة الحمراء".