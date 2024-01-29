صحة غزة: جيش الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية في خان يونس

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية للمواطنين في محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الشهداء والجرحى.

وطالبت صحة غزة، المؤسسات الأممية بسرعة التدخُّل لحماية كل المستشفيات وبخاصة مستشفيات خان يونس التي تقع تحت دائرة الاستهداف المباشر في هذه الأوقات العصيبة وحماية طواقمها ومئات الجرحى وآلاف النارحين فيها وتوفير الدواء والطعام والوقود.

وعبرت صحة غزة، عن إدانته للاستهداف الممنهج والذي يأخد شكلا سياسيا واضحا للأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية ووقف دعمها إتساقًا مع سياسة الاحتلال التهجيرية.

وأكَّدت أن وقف التمويل يقوض الجهود الإغاثية والصحية ويزيد من الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الوحشي والإجبار على النزوح في ظروف غير إنسانية.