متحدث الأونروا: أهل غزة يعيشون مجاعة الآن واتهامات إسرائيل ادعاءات

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة "الأونروا"، أن الادعاءات الأخيرة لإسرائيل بتورط 12 موظف من الوكالة في أعمال 7 أكتوبر حالات فردية، موضحا أن هذه القضية هي حالات فردية ولديهم 30 ألف موظف في مختلف مناطق العمليات ولا يمكن مراقبة المؤسسة لكل هؤلاء الأشخاص، ولكن ما يخرج من إسرائيل هي ادعاءات فقط.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه سيتم التحقيق في هذه الحوادث، مؤكدا أن موظفي الأونروا ملتزمين بقانون الأمم المتحدة وعدم الدخول في أي أعمال عنف، موضحًا أن هذه الوكالة هي شريان الحياة لـ 2.3 مليون شخص في غزة وأهل غزة يعيشون الآن مجاعة.

وتابع: تعليق 10 دول لتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني "الأونروا" سيؤثر على ملايين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أنها تمثل شلال الحياة للشعب الفلسطيني ولا نمتلك تمويل حتى نهاية فبراير، موضحًا أن "الأونروا" هو الجسر الوحيد المتماسك والذي يقدم مساعدات إلى قطاع غزة.