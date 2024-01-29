ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة لـ122 جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 صحفيًّا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

جاء ذلك بعد استشهاد الصحفي عصام اللولو المذيع في تلفزيون فلسطين، والصحفي محمد عبد الفتاح عطاالله الذي يعمل لدى مؤسسة الرسالة للإعلام.

وقال بيان للمكتب الإعلامي، طالعته «الشروق»، إنّ الصحفيين استشهدا جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين الآمنين في محافظات قطاع غزة.

وسبق أن طالب المكتب الإعلامي، دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء.

كما طالب بالاستمرار في تجريم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على غرار ما جرى في لاهاي، كما فعلت دولة جنوب إفريقيا هذه الدولة البطلة التي عملت على تعرية الاحتلال أمام العالم في إطار تثبيت جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي تقديمهم للمحاكم وإنزال أقسى العقوبات بحق قادة الاحتلال.