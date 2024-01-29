صرح بيرند باومان الرئيس التنفيذي للمجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، بأن الاحتجاجات الجماعية على سياسة الحزب تعد بمثابة "المحاولة الأخيرة" قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في العام الحالي.

وقال النائب البرلماني في برلين اليوم الإثنين: "نحن لا نخشى هذا. نرى هذا على أنه إذا جاز التعبير المحاولة الأخيرة أو المجهود الأخير لكسب نقاط بطريقة أو بأخرى في الانتخابات المقبلة علينا بسبب نفاد الحجج السياسية في البرلمانات".

ورأى باومان أن الشوارع خرج بها "بضع مئات الآلاف" لكن حزب البديل لديه 10 ملايين ناخب.

من جانبه، انتقد زعيم الحزب وزعيم الكتلة البرلمانية له تينو شروبالا هذه الاحتجاجات، قائلا إنها "تصرف النظر عن المشاكل الفعلية في هذا البلد" وتابع أن "الحكومة تستغل هذا وتسعى على الأرجح إلى قلب الأمور وتوجيه الغضب نحو المعارضة".

وبدورها، قالت اليس فايدل المشاركة في رئاسة الحزب إن حزب البديل تعرض " للتشهير والقذف".

وتابعت: "لكنني يمكنني أن أقول لكم إن هذا لن يضرنا على المدى البعيد بل إن هذا سيقوينا، لأن الآليات المستخدمة في هذا الشأن تذكرني بشكل شخصي بفترات حالكة تماما، ولا أريد أنا وكذا لا يريد حزب البديل العودة إلى تلك الفترات".

وكان عشرات آلاف الأشخاص شاركوا في المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع للاحتجاج على التطرف اليميني وحزب البديل.

وجاءت هذه المظاهرات بسبب ما كشفته منصة "كوريكتيف" الإعلامية الاستقصائية في وقت سابق من هذا الشهر عن اجتماع عقده متطرفون يمينيون في نوفمبر الماضي في مدينة بوتسدام القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب تقرير "كوريكتيف"، حضر الاجتماع سياسيون من حزب البديل وكذلك أعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي من تيار يمين الوسط، وجمعية "اتحاد القيم" التي تنتمي إلى غلاة المحافظين وحركة الهوية اليمينية المتطرفة.

وكان من بين المشاركين في هذا الاجتماع الذي انعقد في فيلا في بوتسدام النمساوي مارتن زيلنر الذي تزعم على مدار فترة طويلة حركة الهوية الاشتراكية الأوروبية المتطرفة التي تعارض بشدة هجرة المسلمين إلى أوروبا.

وكان زيلنر كشف أنه تحدث في اجتماع بوتسدام عن "إعادة التهجير"؛ وهذه عبارة يستخدمها المتطرفون اليمينيون للتعبير عن ضرورة ترحيل عدد كبير من الأشخاص من ذوي الأصول أجنبية، حتى وإن كان هذا بالقوة.