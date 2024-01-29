لجنة الانتخابات المركزية الروسية تعلن تسجيل بوتين رسميا كمرشح لانتخابات الرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وذكر القرار الذي تم اعتماده في اجتماع لجنة الانتخابات المركزية أنه تم "تسجيل فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، المولود عام 1952، كمرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، في الساعة 11:23 صباحا اليوم 29 يناير 2024"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووافقت لجنة الانتخابات المركزية بالإجماع، على تعيين 198 شخصا آخرين ليكونوا وكلاء لبوتين.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس المقبل، على أن يستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس المقبل. ويتنافس في الانتخابات حاليا 11 شخصا على منصب رئيس الدولة.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية سابقا ثلاثة مرشحين للرئاسة: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف. وبما أن الثلاثة هم ممثلون لأحزاب برلمانية، لذلك ليس هناك حاجة لجمع توقيعات لدعمهم للتسجيل كمرشحين للانتخابات الرئاسية.

ويجب على المرشحين من الأحزاب السياسية غير البرلمانية، وهم سيرجي مالينكوفيتش، وبوريس ناديجدين، وأندريه بوجدانوف، وسيرجي بابورين، وإيرينا سفيريدوفا، تقديم 100 ألف توقيع على الأقل بحلول 31 يناير الجاري.

ويجب أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية تسجيل جميع المرشحين في موعد أقصاه 10 فبراير المقبل.