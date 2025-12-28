إيران تلقي القبض على 43 مهاجرا أفغانيا غير مسجلين

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 43 مهاجرا أفغانيا غير مسجلين في منطقة تنكابن بإقليم مازندران،في الوقت الذي تكثف فيه طهران عمليات الاعتقال والترحيل وسط تزايد المخاوف الأمنية ومخاوف الهجرة.

وقال بهادور ديلامي، قائد شرطة منطقة تنكابن إن الاعتقالات جاءت بناء على تقارير استخباراتية بشأن وجود "مواطنين أجانب غير مصرح لهم" في المنطقة. وأضاف أن وحدات الأمن والاستخبارات حددت هويات المهاجرين واعتقلتهم بعد الحصول على موافقة قضائية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتشير السلطات الإيرانية بشكل روتيني إلى المهاجرين الأفغان غير المسجلين بوصفهم "مواطنين أجانب غير شرعيين" وتقول إن هؤلاء المحتجزين دخلوا تنكابن بشكل غير قانوني.

وحذر ديلامي المواطنين الإيرانيين من توظيف المهاجرين الأفغان غير الشرعيين، قائلا إن المخالفين سيواجهون إجراءت قانونية وملاحقة قضائية بموجب القوانين الحالية.