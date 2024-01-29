مدرب الأردن : التركيز والروح وراء الفوز على العراق في أمم آسيا

أرجع المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني تأهل فريقه إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، إلى التركيز الشديد والروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال مباراة العراق التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وأكد عموتة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن المواجهة كانت جيدة من المنتخبين، وقال: "المنتخب العراقي قدم أداء مميزا لكن المنتخب الأردني نجح في العودة في التوقيت المناسب بفضل التركيز الجيد من اللاعبين وحفاظهم على التوازن الذهني في اللقاء".

وأوضح مدرب المنتخب الأردني أن الثقة والإيمان بمشروعه كلمة سر في الفوز اليوم على منتخب العراق.

وأكد أن المباراة المقبلة في دور الثمانية أمام طاجيكستان ستكون قوية أمام منتخب متطور، وقال إنه سبق أن لعب منتخب الأردن أمامه وانتهت المباراة بالتعادل، مشددا على أنه في الأدوار الإقصائية لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير، وأن الجميع سيلعب من أجل التأهل.

وشدد عموتة على أنه منذ أن تولى مهمة تدريب المنتخب الأردني عمل على غرس روح الأداء القتالي في اللاعبين وأن يقدم اللاعب مستوى جيدا مدعما بالإيمان والثقة بالنفس في تحقيق الفوز، مؤكدا أن كل لاعبي لعبوا المباراة بروح الأداء الجماعي وبشكل مميز.

بدوره، أعرب لاعب المنتخب الأردني نزار الرشدان، عن سعادته بالفوز اليوم والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وقال: "لقد حققنا الفوز على منتخب العراق بفضل الروح القتالية والأداء المتوازن".

وأضاف: "مباراة المنتخب في الدور المقبل أمام طاجيكستان ليست سهلة، علينا التركيز فيها من أجل الفوز والتأهل إلى قبل النهائي".